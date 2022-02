ElXokas ha vuelto a reaccionar a la propuesta de reforma del sistema de cotización de autónomos que ha presentado recientemente el Gobierno. El streamer lucense ha mostrado muy crítico con el nuevo modelo, que fija trece tramos y marca la cuota en función de los ingresos.

"En el Gobierno hay mucho hijo de la gran puta al que no le parece suficiente que yo pague la mitad de lo que gano", dijo, visiblemente enfadado durante una retransmisión en Twitch en la que amenazó con mudarse a Andorra –como ya han hecho otros streamers como ElRubius o TheGrefg atraídos por las ventajas fiscales–. "Que no se pasen de listos porque me largo a Andorra. Te lo digo así de claro", afirmó.

"Y esto es una amenaza al Gobierno. Porque si de verdad van a hacer eso con todo el mundo, yo me largo también Yo amo a mi país, pero no voy a dejar que nos vaciléis a todos. Os calmáis ahora mismo, porque se os está yendo la olla ya. Estáis empezando a delirar", apuntó el streamer.

El ultimátum de El Xokas al Gobierno de España. pic.twitter.com/PhlAW0egAm — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) February 4, 2022

ElXokas realizó el pasado mes un discurso sobre esta temática que fue tendencia en YouTube y tuvo una gran repercusión en Twitter, donde se convirtió en trending topic.