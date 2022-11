ElXokas: "Estoy sin blanca. Entre piso y reforma se me va a dos millones"

Hace unas semanas nos hacíamos eco del anuncio del streamer lucense Joaquín Domínguez, más conocido como El Xokas, en el que comentaba que se había convertido en propietario de una vivienda en Madrid. Con una imagen en su nueva casa en una zona bien situada de Madrid, Xocas empezaba una nueva vida que, al parecer, le está dando algún dolor de cabeza en lo económico.

"Ahora mismo estoy que no quiero saber nada de nada. Con todo lo que he tenido con el piso; de arriba para abajo, de pagos, de no sé qué... me he quedado sin blanca. Y, claro, yo tenía mazo compromisos de pagos", así empezaba la confesión del Xocas, en la que reconocía que su nueva casa le ha costado un millón y que, sumándole la reforma, el desembolso total asciende a 1,9 millones.

"Que tengo que pagar el YouTube Rewind Hispano 2022, que son 10 mil euros, que tengo que pagar unas movidas que he comprado, que son también 7 mil euros. Tengo también que hacer varios pagos de un proyecto que estoy sacando adelante que me va a valer una pasta. Tengo que ir pagándolo mensualmente. Ahora tengo que hacer otros pagos del piso más", proseguía el lucense.

"Le debo 650 mil euros al banco. O sea... más toda la reforma, más tal, se me va a dos millones. Es que es una puta locura. Se me va a ir a 1,9 millones o así. Es que es una pasta", decía en directo, añadiendo: "Es mucho dinero y no sé cómo hacer. Estoy intentando resolver todo como buenamente puedo pero es complicado la verdad. Bueno, espero que las cosas sigan yendo bien y si no pues ya me buscaré la vida en otro sitio"