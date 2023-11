Elon Musk ha compartido en su perfil de X, la red social de la que es dueño, un vídeo del cómico y monologuista español El Risitas. El magnate, probablemente atraído por su inconfundible carcajada, ha compartido el vídeo con subtítulos. Musk no pretendía compartir con el mundo la aventura con la paellera del cómico, hizo un meme en formato vídeo para expresar una irónica opinión tras el reciente despido de Sam Altman de la empresa OpenAI, de la que el propio Musk es uno de los fundadores.

Con más de 10 millones de visualizaciones, la inconfundible risa del cómico que hace honor a su nombre, ha dado la vuelta al mundo a la velocidad de la luz. Han sido muchos los usuarios que han compartido y comentado la publicación, tanto por su polémico contenido, como muchos españoles reivindicando el meme patrio.

Canal Sur pide derechos de imagen

Quien no corre vuela y Andalucía Directo de Canal Sur ha volado a pedir a Elon Musk, Elondo, como lo han llamado ellos, los derechos de las imágenes. Lo hicieron a través de una divertida publicación donde le explican a Musk que "Te dejamos el enlace en el que puedes solicitar las solicitudes de búsqueda, ventas, cesiones y envío de imágenes y programas propiedad de Canal Sur Televisión" y por si no había quedado claro, inciden diciendo "El coste de la licencia de uso de las imágenes depende del volumen, tipo de producción y su ámbito de difusión. A ti te sale 'a pagar' que significa 'pay now".