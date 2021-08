El sudoku, huérfano: muere el hombre que popularizó este conocido pasatiempo

EL JAPONÉS Maki Kaji, conocido como "el padrino de los sudokus" por su papel en la popularización de estos rompecabezas numéricos, falleció a los 69 años de un cáncer, según informó su empresa Nikoli.

Kaji murió el pasado 10 de agosto por un cáncer de las vías biliares, según explicó en un breve comunicado en su página web la firma, la primera empresa de rompecabezas de Japón, fundada por este japonés amante de este tipo de puzles.

"El señor Kaji, conocido como el padrino de los sudokus, era amado por los aficionados de los rompecabezas en todo el mundo. Nos gustaría expresarles nuestra gratitud a todos", señaló la empresa.

Kaji nació en 1951 en Sapporo y luego compitió en el Festival Nacional de Deportes con el club de tenis de su escuela secundaria. Después de dos años y medio estudiando en la Universidad de Keio, abandonó debido a numerosas cancelaciones de clases provocadas por las protestas de 1970 contra Japón-Estados Unidos. Tratado de seguridad, según su obituario en el medio de comunicación japonés Mainichi.

El concepto base de este crucigrama numérico, en el que hay que rellenar una cuadrícula de bloques de 9x9 con nueve casillas en cada uno para que ninguna columna contenga el mismo número del 1 al 9, fue inventado por el matemático suizo Leonhard Euler en el siglo XVIII, pero su popularidad no estallaría hasta hace unos cuantos años.

Kaji estableció la primera revista de rompecabezas de Japón, Puzzle Tsushin Nikoli, con sus amigos en 1980. Su creación más legendaria, Sudoku, siguió en el año 1983. Sin embargo, no fue hasta 2004 que el Sudoku se convirtió en una sensación mundial, después de que un fan de Nueva Zelanda lo presentara al periódico británico The Times, informó Associated Press. Dos años después de su publicación en el Reino Unido, Japón redescubrió su propio rompecabezas como un "gyakuyunyu" o "reimportación".

"No quiero ser simplemente el padrino del Sudoku", dijo Kaji en una entrevista. "Me gustaría difundir la diversión de los rompecabezas hasta que me conozcan como la persona que estableció el género de los rompecabezas en Japón". El japonés también dijo que creó Sudoku para que fuera fácil para los niños y para cualquier otra persona que no quisiera pensar demasiado. El nombre del rompecabezas se compone de los caracteres japoneses para "número" y "único", y los jugadores colocan los números del 1 al 9 en filas, columnas y bloques sin repetirlos.

Desde 2006 se viene celebrando un Campeonato Mundial de Sudoku de forma anual, aunque el de 2020 fue cancelado debido a la pandemia y el de 2021 todavía sigue en el aire.