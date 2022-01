El lucense ElXokas, 'streamer' revelación del año en los premios Esland

"Esto no es un juego". Estas palabras fueron el inicio de un ascenso imparable para Joaquín Domínguez Portela. Más conocido como ElXokas, el creador de contenidos lucense ha sumado este lunes un nuevo éxito al ser galardonado en los premios Esland como el streamer revelación del año.

Durante el 2021 ElXokas se ha consolidado como uno de los streamers más seguido y apoyado en habla hispana. Lo que comenzó con un clip viral ha terminado con un auténtico fenómeno de masas. Eso sí, el lucense ya contaba con una amplia base de seguidores antes de petarlo.

ElXokas cuenta con 1,7 millones de suscriptores en Twitch, una cifra que no para de crecer. No obstante, Joaquín no olvida sus raíces, y lo demuestra con gestos como el que tuvo en el programa de La Resistencia, al que acudió con una bufanda del CD Lugo.

En los premios Esland ElXokas también estaba nominado en las categorías de Enfado del año, fail del año y mejor clip del año.