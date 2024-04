El canto del flaco: "Este año no había paparazzis. Solo están cuando estás como Mickey Ballena"

El cantante madrileño Dani Martín publicó este martes en Instagram una foto en la que mostraba su nuevo aspecto físico. En la imagen se puede ver al artista con una notable pérdida de peso, y un mensaje en el que censura las críticas sobre su condición física.

"Esta año no había paparazzis. Solo están cuando estás como Micky Ballena", afirmó Martín en su cuenta de Instagram.

El propio cantante subió hace días un vídeo a redes en el que pedía a la gente que no se preocupara.

"Me encuentro con gente maravillosa que me dice:

-Estás más delgado

Y yo.

-Sí, sí.

-Es que estás más delgado.

-Ya

-Y llevas el pelo rubio.

-Fíjate qué cosas".

El excantante de El Canto del Loco explicó que su nuevo aspecto se debe a que se está "cuidando": "No estoy mal, ni he tenido depresión, ni nada de eso. Tengo la piel mejor, duermo mejor, y todo mejor. La verdad, estar gordito de alegría es maravilloso, pero estar saludable por alimentación maravillosa es increíble. Así que nos ahorramos el tema de has adelgazado y todo eso".