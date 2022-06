Más allá de su objetivo principal, que sus participantes encuentren el amor, si por algo destaca First Dates es por los momentazos que deja. Este martes, una vez más, una comensal dio que hablar con sus declaraciones. Tras la entrada de Eileen en el restaurante, Carlos Sobera le preguntó si era muy exigente con los hombres, a lo que la participante contestó que es "brava, guerrera y muy echada para delante", así como que, a sus 41 años, es "más exigente" debido a sus experiencias.

La sorpresa vino cuando Eileen añadió que iba al programa para buscar "un hombre que me haga vibrar desde el minuto uno y el único requisito que debe de poseer es que no la tenga pequeña". Ante esto, el presentador le preguntó qué entendía por "pequeña", y la concursante contestó que el pene de su pareja debe medir "mínimo, 20 centímetros".

Su cita en el programa, David, no cumplió con las expectativas de Eileen. La comensal indicó que "no me gusta que tengan pelo en ningún sitio, pero en la cabeza sí" e incluso dudó de la orientación sexual de su acompañante durante la cena. "A mí, de entrada, me parece gay, para mí que le molan más los chicos que las chicas", dijo.

Por su parte, David tampoco pareció quedar satisfecho. "Hubiera preferido una mujer más baja, más delgada, más deportista, un poquito más joven y un poquito más sin hijos (Eileen tiene dos)", declaró el madrileño. Respecto a las dudas sobre su orientación sexual, quiso dejar claro que es heterosexual: "lo he comprobado, con 20 años o así quise comprobar cómo reaccionaban mis hormonas".

Finalmente, la cita se saldó sin una segunda oportunidad para conocerse.