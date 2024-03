Edurne: "Ha sido difícil después de diez años abandonar 'Got Talent"

La cantante Edurne ha tomado una de las decisiones más difíciles de su carrera: poner fin a diez años inolvidables como jurado de Got Talent.

Fue la propia cantante la que dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales, donde explicó los motivos que la llevaron a tomar esta decisión. La artista aseguró que siente que "ya lo he dado todo" en el formato y que ha decidido priorizar su carrera musical frente a la televisiva.

"Os vengo a contar algo importante para mí. Después de diez años inolvidables, la próxima temporada de Got Talent no estaré con el resto de mis compañeros disfrutando del talento y la magia", comienza escribiendo en su post de Instagram.

"Ha sido una decisión difícil de tomar porque este programa ha sido para mí una de las cosas más especiales que he hecho en mi carrera. Allí he aprendido y he crecido como profesional y como persona. He llorado, he reído, he peleado, he bailado... Me siento tan agradecida con el programa, con la productora y con la cadena por haberme dado un hueco y cuidado como si fuesen mi familia", añadió.

La jueza más veterana del programa se despide de la que ha sido su aventura televisiva más duradera no sin antes tener unas palabras de cariño para todo el equipo: "Gracias a todos mis compañeros del jurado y Santi por haber hecho la experiencia aún más bonita. Me llevo un trocito de cada uno de ellos. Y a ti, querido Risto... no se me ocurre nadie mejor con quién haber compartido tantos momentos delante y detrás de la cámara. Os quiero".

"Llevaré siempre en el corazón a Got Talent. Y vosotros, los que tanto amáis ese programa, tendréis siempre mi pase de oro", expresó Edurne con un guiño a la mecánica del concurso de Telecinco. La artista afirmó que inicia una nueva etapa en la que estará centrada en su nuevo disco que muy pronto saldrá a la luz.

"Siento que he dado todo lo que podía dar al programa y a la audiencia y que ahora necesito darle un espacio más especial a mi música", concluyó.