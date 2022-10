Eduardo Rosa y su emotiva despedida a Beatriz Álvarez-Guerra

El actor Eduardo Rosa compartió una emotiva carta de despedida en su cuenta de Instagram a su amiga Beatriz Álvarez-Guerra, fallecida en un trágico accidente de tráfico en Cerdedo-Cotobade la pasada semana.

"El 4 de Octubre recibí la peor llamada de teléfono de mi vida. Perderte para siempre. Hice de todo para conquistarte, y ahora no puedo hacer nada para no perderte. No sé cómo entender que te has ido antes de tiempo. No me imagino mi vida sin ti. Teníamos un futuro. 4 hijos que tener. Y una vida que soñamos", explica el intérprete y actual concursante de Masterchef Celebrity. Ambos compartieron cartel en la obra de teatro Noche árabe.

Beatriz Álvarez-Guerra, de 28 años, viajaba en un coche que conducía su pareja y que se precipitó al río Almofrei en Cerdedo. Ambos se encontraban en Valongo pasando unos días con unos familiares. Tenían previsto volver a Madrid en la jornada del miércoles, según fuentes locales.

La titular del juzgado de instrucción número 2 de Pontevedra ha decretado la puesta en libertad del conductor del vehículo que cayó al río, donde falleció la joven.

Una carrera en cine, teatro y televisión

Beatriz Álvarez-Guerra, afincada en Madrid, cursó estudios de interpretación en la Central de Cine. En su currículo figura su participación en varios cortometrajes como Los Inocentes o Te fuiste antes que el tiempo y en las obras de teatro La noche árabe y Mi sombrero. También formó parte del elenco del filme 10 pelis y de algún episodio de la serie Anclados.