Eduardo Casanova: "La maternidad tiene que ver con el miedo a la muerte"

Si algo caracteriza al joven actor y director Eduardo Casanova, es que no deja indiferente. Lo consiguió con su primera película, Pieles, y vuelve a hacerlo con La piedad, con la que concurre en el Festival de Cine de Sitges, sobre una tóxica relación madre-hijo, en la que establece un paralelismo con la dictadura de Corea del Norte.

Acompañado por parte de su equipo, ha protagonizado este miércoles una multitudinaria rueda de prensa en la que tanto ha sostenido que la maternidad "tiene que ver con el miedo a la muerte", como ha aseverado que no entiende la vida sin dirigir o ha precisado que si alguien de Vox quiere ver su nuevo proyecto, puede hacerlo y lo aplaude, pero tienen preferencia para ello "las personas más democráticas".

En una mesa con Álex de la Iglesia y Carolina Bang, como productores, y con los actores Manel Llunell, Ana Polvorosa, Songa Park y Macarena Gómez, una de las primeras cosas que ha querido dejar claro Casanova es que Ángela Molina, la terrorífica madre del filme, no está en Sitges por estar rodando en París. Pero "está muy contenta con la película. No penséis lo contrario", ha advertido sobre su ausencia.

Ataviados todos de rosa, menos De la Iglesia, por ser el color con el que tiñe La piedad, el madrileño, más que comentar su cinta, porque quiere que cada espectador saque su propia conclusión, ha descubierto, justo en el momento en el que ha entrado su madre en la sala, recibiendo un sonoro aplauso, que uno de los mayores miedos que tiene es a la muerte.

Eduardo Casanova (c) posa con los actores Macarena Gómez (i), Manel Llunell (2i), Ana Polvorosa (2d) y Songa Park (d), durante la presentación de 'La piedad' en Sitges. ALEJANDRO GARCÍA (EFE)

"Y la maternidad –ha continuado– desde mi punto de vista tiene que ver con el miedo a la muerte. Uno tiene un hijo por muchos motivos, pero también como para quedarse eternamente en el mundo. Es el instinto de supervivencia. Y con los líderes políticos y las dictaduras sucede un poco lo mismo".

Volviendo al corazón de su película, con Lili y Mateo, madre e hijo, en una relación de profunda dependencia hasta que a uno de ellos le diagnostican una enfermedad terminal, ha aclarado, sin embargo, que no quiere dar a entender que la "maternidad es una obligación, un derecho, un deber, porque cada mujer puede hacer lo que le salga del coño".

En su película, aparece una progenitora en una relación muy profunda con su hijo, pero "todas las relaciones son dependientes, el ser humano es dependiente y de eso habla" esta propuesta fílmica.

Asimismo, como tiene la "manía de exagerar un poquito", para hablar de eso prefiere llegar hasta el final a quedarse corto, con escenas que se clavan en el córtex del espectador.

Con Macarena Gómez y Ana Polvorosa coincidiendo en la buena experiencia que supone trabajar con Casanova, el joven actor Manel Llunell, el singular hijo de Lili en la película, ha lanzado que "está claro que Mateo es el alter ego de Edu".

"Y para realizar el papel he tenido que confiar mucho en él, me he dejado llevar mucho por él y al final ha salido un Mateo precioso y una historia muy bonita", ha dicho.

Casanova no ha desmentido que el personaje tenga mucho de él, aunque los ojos azules de Llunell "son más bonitos" que los suyos.

A la vez, ha reconocido que lo que dirige "siempre se acaba contaminando un poco" de él: "Hay mucho de mí en el personaje de Manel y también en el de la madre", ha añadido.

Vehemente, ha afirmado que dirigir para él es muy importante, "una forma de vida, no entendería la vida si no dirigiera", y de hecho, lo único que pretende hacer es dirigir. "Aunque no lo parezca, me vale cualquier cosa", ha apuntado.

"A veces –refiriéndose a de la Iglesia y Bang– haciéndoles caso o no, siendo más polémico o no, pero ellos han hecho que yo dirija películas. Me han salvado la vida muchas veces, poniéndose incluso ellos por delante. Y el día que me muera, espero que sea de forma orgánica, siempre les voy a estar profundamente agradecido", ha apuntado emocionado y haciendo emocionar a la concurrencia.

En una comparecencia en la que solo ha tenido buenas palabras para Ángela Molina, alguien "que te enseña a dirigir", un "animal de la interpretación", también ha recibido de Álex de la Iglesia el halago de que, aunque no le interesa el personaje de Eduardo, "debajo de eso hay un tremendo director de cine, un realizador único".

Respecto de unas declaraciones en una entrevista en El Mundo, donde decía que no quería que nadie de Vox vea su película, hoy ha venido armado con una grabación con frases de Santiago Abascal sobre la adopción por parte de parejas homosexuales y ha precisado que cree preferible que Vox no vea su filme, porque "tienen preferencia las personas más democráticas". "Pero ahora me dices que hay alguien de Vox que quiere ver la película, yo le aplaudo", ha concluido.