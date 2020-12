Echan a Alberto Chicote de un restaurante tras desvelar su engaño

En su paso por televisión, Alberto Chicote ha vivido momentos tensos de todo tipo, aunque el ocurrido este jueves debe de encontrarse en el top de esas situaciones. En un nuevo episodio de ¿Te lo vas a comer?, el cocinero fue expulsado de un restaurante.

Chicote se encontraba investigando una serie de establecimientos que se encargan de servir comida precocinada a sus clientes, pero que es vendida como "casera". En uno de esos restaurantes llegó el choque.

"¿Todo lo que ofrecéis lo preparáis aquí?", preguntó Chicote al encargado. Éste respondió afirmativamente, aunque no tardo en matizar que "hay cosas que preparamos aquí y otras en nuestro obrador". "Pero me acabas de decir que todo lo elaboráis vosotros aquí", le replicó Chicote, lo que hizo que el encargado se quedase callado.

"Me llama la atención que me digas esto cuando yo ya sé de antemano que vosotros lo que servís es un producto de quinta gama. Estaba viendo además que en vuestra carta pone albóndigas caseras, canelón casero, ensaladilla rusa casera... No sé, uno por casero entiende como las cosas que se hacen en el propio establecimiento", insistió Chicote.

Ante tal rapapolvo, y tras un infructuoso intento de invitar a la comida, el encargado optó por expulsar de su restaurante a Chicote y su equipo. "No quiero que grabéis", afirmó.

"Me voy con las ganas de haber probado las albóndigas. Más que nada porque dicen que son caseras, pero las preparan en su obrador... Pero bueno, seguro que las puedo encontrar en otros lugares porque venderán aquí y venderán en muchos otros sitios", explicó Chicote a cámara tras salir del local.