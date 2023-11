Dzanan Musa y su pareja, Adna Dučanović, se darán el 'sí, quiero'

El ex del Breo, Dzanan Musa y su pareja, Adna Dučanović, han anunciado con una publicación conjunta en Instagram su compromiso. Con la frase "From now until forever" y tres fotos en las que la pareja se besa y muestra el anillo de pedida han anunciado al mundo la buena noticia.

Por el momento no se desconocen más detalles del enlace ya que ambos, con un perfil discreto en lo privado y a través de sus redes, non han compartido información de cómo y cuándo será la boda.

Varios compañeros de profesión de Musa han aprovechado para felicitar a la pareja, Rudy Fernández, Fab Cau, Guerschon Yabusele, Carlos Alocen o Luka Garza, entre otros.

Breoganista de corazón

Dzanan Musa es uno de los jugadores más queridos por los breoganistas. El pasado mes de abril volvió al Pazo con su actual equipo, el Real Madrid, y lso breoganistas lo recibieron como uno de los suyos. Musa, que llegó a emocionarse, recibió todo el cariño por parte de los aficionados en una emotiva presentación de los jugadores y posteriormente cuando el presidente del club lucense, José Antonio Caneda, le hizo entrega de una placa. El Pazo en ese momento fue unánime en su largo y sentido aplauso.