Dwayne Johnson lanza su propio helado con sabor a tequila

El actor estadounidense Dwayne La Roca Johnson ha lanzado una línea de helados con sabor a tequila. Johnson, que el año pasado estableció una alianza con la empresa Salt & Straw, ha diseñado para estas navidades tres helados bajo el título Dwanta Claws.

Vi a mamá besando a Dwanta Claus está elaborado masa de galletas con perlas de chocolate y dulce de caramelo de chocolate con leche en una base de helado de whisky; The Rock’n Around the Christmas Tree es un helado de abeto relleno con brownies glaseados, mermelada de frambuesa y cerezas glaseadas rojas y verdes; y Dwanta’s Teremana Spiked Eggnog​ está basado en un ponche de huevo elaborado con la propia marca de tequila que tiene The Rock.

Esta serie de helados, de edición limitada y con la etiqueta escrita a mano por el propio Johnson, puede comprarse a través de internet por 65 dólares.