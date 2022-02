Rocío Carrasco apareció este viernes con la escopeta cargada en una nueva entrega de 'Montealto: regreso a la casa' y dirigió su munición contra el viudo de su madre, José Ortega Cano, quien recientemente había dicho de ella que desde niño se había "portado muy irregularmente". Unas palabras que no le sentaron nada bien a la hija de la tonadillera, a juzgar por su dura respuesta: "Yo he podido tener un comportamiento irregular, pero nunca ilegal ni delictivo. Puede que haya hecho algo irregular en mi vida, como irme de mi casa a los 18 años. Pero yo no conduzco, yo no bebo, yo no cojo coches, no hago nada de eso... No he tenido ningún comportamiento ni delictivo ni ilegal. Irregular puede ser, por la edad, pero muy cogido con pinzas, entre otras cosas porque no me dio tiempo a mucho más porque con 18 años me fui de casa. Y cuando me fui, lo hice con el ser (en alusión a su exmarido, Antonio David Flores) y ya mi vida se sabe entera".

La alusión al capítulo más oscuro de la vida del torero no fue el único ataque directo y Carrasco disparó con otra grave afirmación. "Borraría de la vida de mi madre a Ortega Cano. Es mi vivencia, es mi opinión. Con esto no quiero hacer de menos a nadie, pero creo que si no hubiese estado en su vida, mi madre habría estado mejor".