Los duques de Sussex publican una foto de su hija en su primer cumpleaños

Los duques de Sussex, Enrique y Meghan, han publicado en las redes una fotografía de su hija Lilibet con motivo de su primer cumpleaños. La imagen fue tomada el sábado en Frogmore Cottage, en la finca del castillo de Windsor.

It was such a privilege to celebrate the 1st birthday of Lilibet with my family and hers! Joy and face painting all around ❤️🎂🎉 pic.twitter.com/bg3RY6MOEu