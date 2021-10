Dulceida y Alba Paul anuncian su separación

La influencers Aida Doménch, más conocida como Dulceida, ha anunciado en su cuenta de Instagram que se separa de su mujer Alba Paul, tras siete años de relación y cinco de matrimonio, según. Así lo ha confirmado en otro mensaje su hasta ahora pareja, en a través de otro mensane en la misma red social. Ambas coinciden en que estos últimos meses han sido "duros" y "tristes" y en que parte de una seguirá viviendo en la otra, pero que es el momento de emprender sus caminos por separado.

La pareja de influencers confesó a comienzos de verano que estaban pasando una crisis matrimonial. Por esta razón, el matrimonio pasó la mayor parte del estío separado. Finalmente, el mensaje de Dulceida confirmó la ruptura.

"Posiblemente esto es lo que más me ha costado escribir en mi vida. Alba y yo hemos decidido seguir nuestros caminos por separado. Han sido unos meses muy duros, tristes, de conversaciones infinitas y la decisión más difícil que hemos tomado nunca. Pero nos queremos bien, nos queremos fuertes, nos queremos estables y nos queremos felices. Duele mucho ver que se acaba, pero el amor continua en nosotras y siempre lo hará. Hemos compartido nuestra historia con vosotros desde el principio, la historia de amor más bonita que conozco, un amor tan real, tan de verdad, de película . Un amor que me ha cambiado la vida, con el que he crecido y aprendido y he sido la persona más feliz del planeta. Un amor que ha traspasado fronteras y ha dado fuerza a muchos. Gracias por acompañarnos siempre y por querernos bien. Ahora vamos a cuidar de nosotras mismas, a volar por separado, pero viéndonos de cerca siempre. Gracias por todo lo que me has dado y lo que me has hecho sentir, por hacerme mejor persona, por ser mi equilibrio y por estos 7 años de hacer muchos de mis sueños realidad. Siempre serás mi cacaolat por las mañanas", escribía Dulceida en su instagram junto a una foto en la que se ve a la pareja bailando en un atardecer en la playa.

Por su parte, Alba Paul también ha escrito un mensaje de despedida similar en el que se despide asegurando que siempre le acompañará su recuerdo y que siempre llevará parte de su expareja consigo.