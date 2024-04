Dulceida y Alba Paul esperan su primer hijo

La historia de amor protagonizada por Aida Domènech —más conocida como Dulceida — y Alba Paul ha escrito su capítulo más emotivo. Las influencers anunciaron a través de sus respectivas redes sociales que próximamente van a ser madres. "Tus mamis te esperan con muchas ganas", escribió la pareja junto a una imagen de la ecografía en la que se aprecia el bebé.

La noticia era un secreto a voces, dado que ambas siempre han manifestado sus deseos de ser madres. "Siempre lo he dicho. A los 28 o 29 me entró el deseo de querer ser madre, lo que pasa es que es cosa de dos. Yo ahora sigo teniendo muchísimas ganas, eso no se va y ojalá, cuando cuadre, salga perfecto", aseguró Dulceida en Planeta Calleja.

En el mismo programa, Domènech —que será la gestante— también explicaba que tanto ella como su mujer querían estar involucradas en el proceso: "No sabemos quién de las dos se quedará embarazada, pero lo que queremos es que una geste y la otra done el óvulo".

Y es que desde que las influencers anunciaron su reconciliación en mayo del pasado año, no han dejado de preguntarles por ese posible embarazo. Aunque hace tan solo unos días, en los premios Ídolo, la catalana negaba tajante los rumores. "Os pido que no preguntéis por eso", dijo en aquel momento. Sin embargo, el anuncio ya estaba a la vuelta de la esquina. "Estamos igual de felices que asustadas, pero valdrá la pena", reconocía este martes Alba Paul.

Por el momento se desconocen más detalles sobre el embarazo, aunque todo apunta, como es habitual en la pareja, a que harán partícipes a sus seguidores del proceso.