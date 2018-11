Dragó mezcla política y sexo

No ha pasado desapercibida la última entrevista concedida por el escritor Fernando Sánchez Dragó a una periodista de El Español, el diario digital que dirige Pedro J. Ramírez. Y es que dejó un buen número de perlas. Algunas de ellas: "Las mujeres de derechas follan mejor; las de izquierdas creen que están salvando el mundo", "soñé con darle por culo a Lenin" y "claro que he tenido relaciones homosexuales; cómo no con los años que tengo". De todos modos matiza que a él los hombres no le atraen y que su afirmación hay que entenderla en un contexto de sexo compartido con varias personas y de intercambio de roles.

El controvertido autor, que nunca rehúye la polémica, reconoce que no es una persona fiel desde el punto de vista sexual y que intenta hacer el amor con cabeza, poniendo siempre imaginación. "Una mujer bien follada no desfallece nunca: el otro día le di a una 15 orgasmos en 5 horas", presume a lo largo de la 'picante' conversación, en la que sin embargo niega ser un atleta sexual.

Sin pudor y sin complejos, Dragó aborda casi todos los temas relacionados con el erotismo y su hiperactiva vida sexual. Solo evita hablar de su peor coito, que fue, según relata, con una mujer muy conocida que en aquel momento no contaba con la debida experiencia en la cama. Ante la insistencia de la periodista, se niega a revelar su nombre o cualquier detalle sobre la relación, porque, ante todo, se considera "un caballero".

El veterano autor y expresentador de televisión, de 82 años, confiesa que las piernas y los muslos son la parte del cuerpo que más le atraen de las mujeres y afirma no comprender a la gente que practica sexo sin hablar. "Eso es algo propio de sosos, mecánicos, aborregados...", sentencia.