¿Dónde está 'El Bola'?

La vida del actor Juan José Ballesta se ha convertido en un enigma. Hace una semana, sus amigos y seguidores recurrieron al programa de Telecinco Socialité porque hacía semanas que no sabían nada de él. No respondía al teléfono ni a los mensajes y, además, hacía tres meses que no interactuaba a través de las redes sociales. Este lunes, sus padres explicaron en el mismo espacio televisivo las causas de la desaparición de su hijo.

Juan José Ballesta, de 35 años, y al que lanzó a la fama su interpretación en la película El Bola (2000), se encuentra aislado del mundo por decisión personal. "Nos dicen que ahora mismo está muy centrado en un nuevo proyecto que tiene y que se ha alejado del móvil porque estaba muy saturado", explicaron desde el programa de Telecinco tras hablar con los padres del actor.

"Con respecto al teléfono apagado, nos dicen que no tendría cobertura en el lugar en el que se encuentra", añadieron.

Ballesta, que consiguió en el año 2005 la Concha de Plata del Festival de San Sebastián al mejor actor por su papel en la película 7 vírgenes, vivió un duro revés en su vida personal hace un año cuando rompió con su pareja, Verónica Rebollo, madre de su hijo Juanito, después de 15 años juntos.

El actor se culpó a sí mismo del final de aquella relación. "Soy un estresado, un nervioso. Demasiado ha aguantado", dijo.

Tras su ruptura con Verónica Rebollo comenzó en octubre de 2021 una relación con una joven. "Yo sí que puedo decir que vuelvo a estar feliz y locamente enamorado. Jacqueline, mi vida, espero compartir mi vida entera a tu lado y hacerte la mujer más feliz del mundo porque te lo mereces", escribió por entonces en las redes sociales, las mismas que ahora especulan con que esta desaparición puede tener algo que ver con el fin de esa relación.

Nacido en Parla (Madrid), el 12 de noviembre de 1987, Juan José Ballesta se hizo famoso por su papel en El Bola, de Achero Mañas, que le valió para ganar el Goya al mejor actor revelación en 2000.

Después de participar en varias películas, la última Planta 4ª, de Antonio Mercero, en 2003, decidió alejarse del mundo de la interpretación por culpa del estrés. Aprovechó para terminar educación secundaria obligatoria y después trabajó como marmolista, albañil y contable durante unos meses. Tiempo después, en 2007, Juan José Ballesta recuperó la ilusión por el mundo del cine y la televisión y reanudó su exitosa carrera.