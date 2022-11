Donato llama al ejército a tomar el control de Brasil

El exdeportivista Donato se ha convertido en trending topic tras publicar un mensaje en las redes sociales llamando a los bolsonaristas a salir a las calles para lograr así movilizar al ejército para evitar que Lula regrese a la presidencia.

"La Guerra aún no ha terminado, el pueblo brasileño despertó, no se quedará así. Si el Pueblo sale a la calle, puede haber intervención militar. El comunismo no puede volver al poder. No tires la toalla 💪🏽", escribió Donato en Instagram, junto a una imagen de una bota militar con la bandera brasileña pisando una estrella con la hoz y el martillo.

El que también fuera durante dos meses entrenador del Viveiro, está siendo muy criticado en las redes sociales y ya hay quien ha hecho un irónico llamamiento a los vecinos de A Coruña para que, en caso de encontrarse con el brasileño en la ciudad, le hagan el signo de la ele con los dedos, un gesto propio de los seguidores de Lula.

Mientras tanto, Jair Bolsonaro se mantiene en silencio mientras que Brasil permanece semiparalizado con centenas de bloqueos en carreteras de todo el país orquestados por camioneros que no aceptan la derrota del líder ultraderechista.

Lula ganó las elecciones del domingo con el 50,9 % de los votos, frente al 49,1 % de Bolsonaro y, a 24 horas de conocerse el resultado definitivo, el actual mandatario, que aspiraba a la reelección, aún no se pronuncia sobre el resultado de las elecciones.