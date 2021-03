Dolly Parton se vacuna contra el coronavirus y adapta uno de sus hits para la ocasión

Dolly Parton ha mostrado su respaldo a la campaña de vacunación contra el coronavirus en Estados Unidos al compartir un vídeo en el que aparece recibiendo su primera dosis y adaptando, además, su clásico Jolene para la ocasión.

"Vacuna (Vaccine en inglés, por Jolene), vacuna, vacuna, vacuna. Te lo ruego, no lo dudes", ha cantado. Vacuna, vacuna, vacuna, vacuna. Porque una vez que estás muerto ya es un poco tarde", ha añadido.

Dolly gets a dose of her own medicine. @VUMChealth pic.twitter.com/38kJrDzLqC