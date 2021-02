El documental sobre la estafa del marchante de arte lucense José Carlos Bergantiños, en Netflix

José Carlos Bergantiños, el marchante guitiricense de arte implicado en el mayor fraude artístico de Nueva York, protagoniza el filme Made You Look: A True Story About Fake Art, un documental que ya está en Netflix.

En el documental se entrevista a los protagonistas de un escándalo que le costó el cierre a una de las galerías de arte más antiguas del mundo y una institución de Nueva York: Knoedler & Co.

El director Barry Avrich realizó un arduo trabajo de investigación durante más de dos años y recorrió el mundo en busca de los protagonistas de la trama. En Manhattan logró entrevistar a Ann Freedman, directora de la galería, y a varios de los coleccionistas estafados, así como al abogado de Michael Hammer -colabora con el Louvre- que presidía la galería.

Barry Avrich necesitaba a Bergantiños para completar el puzzle de su filme y no dudó en trasladarse a Lugo, donde lo entrevistó y grabó varias imágenes de la muralla romana, que se intercalan en el documental con las amplias avenidas de Nueva York.