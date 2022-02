"Doctor Carballo, en un combate cuerpo a cuerpo, ¿debería utilizarse mascarilla?"

"La realidad supera al meme". Esta es la conclusión a la que han llegado los usuarios de redes sociales tras el último hilo en Twitter de César Carballo. El doctor, que saltó a la fama por sus valiosas aportaciones sobre el coronavirus, se ha ganado la fama de "todólogo" e incluso de "cuñado" a medida que se ha pronunciado sobre diversos temas de actualidad. Es por ello que sus detractores han aprovechado sus reflexiones sobre la posible influencia del covid-19 en la invasión de Rusia a Ucrania para cebarse con él.

Carballo pretendía mostrar, a través de gráficos sobre el impacto del coronavirus en ambos países y los datos de vacunación, que la pandemia es un factor a tener en cuenta en el desarrollo del episodio bélico. No obstante, han sido muchas las personas que le han recordado que no es un experto en geopolítica o que el coronavirus pasa a una situación secundaria cuando están bombardeando un país y la gente tiene que refugiarse.

¿Cómo puede influir el COVID en la guerra Rusia-Ucrania?: HILO:



Comparados con España los dos están bajando de una ola que parece mas controlada en Ucrania, que es parecida a la de España, aún así su IA está muy alta, aunque la de Rusia es mas del doble.

Rusia 0-Ucrania 1 pic.twitter.com/4HV2nwkRUT — Cesar Carballo (@ccarballo50) February 24, 2022

La mayoría de usuarios se han tomado lo ocurrido con humor.

Doctor, ¿no crees que es una irresponsabilidad aglutinar a la gente en un espacio cerrado como el metro para protegerse de las bombas? Ni una FFP2 he visto en las fotos. Por no hablar de la escasa ventilación que habrá en un tanque, no se si tendrán medidores de CO2 — JL (@JoseLuisSF5) February 24, 2022

Cuando la realidad supera al meme... https://t.co/TQqfDtl3SF — Dr. Dan Z. Brokman ~ /fʌk ˈbeɪb(ə)l\ (@_brokman_) February 25, 2022

Doctor, en este momento me encuentro atrincherado en un polígono industrial de Маріуполь bajo intenso fuego enemigo.

Cree usted que debido al uso del casco de protección debo cambiar la mascarilla con una frecuencia mayor? Gracias y un fuerte abrazo. — Mario (@Hemejeeme) February 24, 2022

¿Cuál, según usted, es el número máximo de personas que deben ser fusiladas al mismo tiempo?

¿Y si están vacunadas?

¿De cuantos soldados deben componerse los pelotones de fusilamiento para ser seguros para ellos y para los ucranianos fusilados?

¿Y si se fusila en exteriores? — M Sanchez 🇪🇦 (@MSanche96176149) February 24, 2022

En caso de enfrentamiento cuerpo a cuerpo, ¿cuánta es la distancia física que debo de mantener con mi enemigo para no contagiarme y morir de covid en medio de una guerra? — Jimmyenlanada (@Jimmyenlanada) February 24, 2022

Gran fichaje! Desde allí lo harás mucho mejor para aportarnos tu sabiduria pic.twitter.com/iHuYtuqp1S — Loco Exiliado 💝 (@LExiliado) February 24, 2022

No me lo podía creer, pero efectivamente, lo has hecho. Has superado todas las expectativas. Pero ya, ya te vimos. Ya puedes parar. pic.twitter.com/1auB1FhreU — Woman in the world (@WomanInWorld_) February 25, 2022

Kiev

Cuartel General del Estado Mayor



-Señor, nos informan de que hay multitud de unidades Spetsnaz cometiendo actos de sabotaje tras nuestras líneas. Además se han localizado doce baterías de Iskander apuntando justo a aquí.



-Rápido! Poneos las mascarillas! — Alex PYBR (@PybrAlex) February 24, 2022

Soldados rusos invadiendo sin mascarilla. ¿Que somos?¿animales? — El primo Richal (@El_8ichal) February 24, 2022

He trasplantado un Ficus y no se qué abono ponerle en esta época del año asique te pregunto a ti que por lo visto crees saber de todo. — Unomas (@PCazurro) February 24, 2022

¿Qué opina de que estén invadiendo sin mascarilla? ¿Agravará la situación de contagios? — jes llanes ۞ (@IronPatticorti) February 24, 2022

-Cuenta con mi espada.

-Y con mi arco.

-Y con mi FFP2. — Autoridado (@EraKoffing) February 24, 2022

Doctor, a falta de gel hidroalcohólico y aun teniendo menos graduación ¿se puede usar vodka? — zangamenon💚۞💚 (@zangamenon) February 24, 2022

Por el bien de la humanidad y de España entera, por favor Carballo vete a Ucrania a supervisar la salida de refugiados y practicar las PCR correspondientes, lleva mascarillas para los necesitados y freelips a mansalva. Gracias y hasta nunca. — Mei Saoto (@saoto_mei) February 24, 2022

Hola doctor! Si cae un misil en Kiev que mascarilla recomiendas para evitar exposición a posible radiación? El virus es resistente a bombas? Gracias y bendiciones — ∀LVARO (@alvaro22rv) February 25, 2022

Se debería tener gel en la trinchera por si se pilla el fusil del compañero? Que máscarilla llevar en el tanque? Al ser un habitáculo pequeño deberían llevar FFP3? Gracias mi teniente Doctor — AdVentuR.E (@luzdegas82) February 25, 2022

A que distancia de separación deberían estar las tropas si se encuentran frente a la caída inminente de un misil supersónico? con perspectiva de genero y ecosostenibilidad, deberían refugiarse todos en un mismo sitio? correr por separado? o hacerse un test rápido antes? — Wilfredo C. Nunes (@WilfredoCNunes) February 24, 2022

Doctor a.k.a experto en guerras ahora, estoy en 🇺🇦 y un soldado se me acaba de avalanzar, le he dicho que se guarde la pistola y que por favor se ponga la mascarilla que debemos estar a dos metros min ¿he hecho bien? (Notese la ironia) — Luis Barquín (@luisbarquinn_) February 24, 2022

Otros han afeado el comportamiento de Carballo.

Querido César,



A NADIE le importa el COVID en medio de una guerra. ¿Lo entiendes? A NADIE. Supéralo.



Nunca pensé que caerías tan pero TAN bajo como para hablar de COVID en medio de un conflicto armado con muertos de por medio.



Un saludo amistoso.https://t.co/zpXJ2jJGWJ — Celso Gorrín (@hades646) February 24, 2022

creo q debe reflexionar tras este hilo. Hacer un ( ), respirar hondo, mirar si está usted bien. Usted es libre de opinar y, al hacerlo aquí, nosotros lo tenemos de opinar de lo q dice. Siempre con respeto. Y con el máximo respeto se lo digo: hágaselo mirar. Se le va de las 👐 — 💓 Elena Plaza Moreno - Urgencias y emergencias (@urgenciasemerge) February 25, 2022

Ahora también eres experto en guerras?

En tal de no currar en el hospital, te apuntas a lo que sea.

Qué patético! — Soy July R (@Yo_soy_JulyR) February 24, 2022

Estas enfermo, retirare porque vas a acabar con camisa de fuerza. — Munch (@_Munch_1) February 24, 2022

¿De verdad? ¿no tiene a nadie que le quiera que le diga que no siempre tiene que opinar de todo? — jesús (@juvenal_tw) February 24, 2022

Doctor, de profesional a profesional, es Ud la vergüenza de la profesión. Los colegios de médicos deberían hacer Algo — Dr. Vallejo-Nágera cuenta divulgadora (@IlustradoTroll) February 24, 2022

Macho,este hilo era lo q faltaba... ahora ya sí que flipo contigo y con el síndrome de no aceptar la realidad que tienes...Si los misiles estuviesen cayendo en Madrid,también saldrías con las mismas...Madre y madre... — Jesús Jiménez (@JesusJimTor) February 24, 2022

Aunque también hay defensores del urgenciólogo, que destacan que sus aportaciones no son despreciables.

A mi me ha parecido muy interesante.

Y sí, mejor que estén todos vacunados, tanto los atacantes como los que se defienden. Sinó aún habrá más bajas. Y no es cosa de saturar los hospitales en plena guerra.

Lo único que creo que no habrá demasiado enfrentamiento cuerpo a cuerpo. — Olavide (@Olavide6) February 24, 2022

Digas lo que digas César los detractores los tienes enfiladitos, así que la mejor opción, no hagas caso.

Muchos y me incluyo, hablamos sin saber, ni del Covid, ni de la Guerra.

Insultar y ofender, ya lo ves, que a muchos se les da muy bien 🖐🍀😘 — Begoña🇪🇸💙 (@1_begoa) February 25, 2022

Estaba muy claro desde el principio, César, el problema es de los ofendidos por todo que inundan Twitter, no tuyo; si tenemos que ir pidiendo perdón, aclarando, puntualizando o matizando cada cosa que decimos… poco diremos al final (es una reflexión, no una crítica). — Daniel Brand ➕🖤 (@DaniielBrand) February 24, 2022

Carballo ha realizado finalmente una aclaración sobre sus intenciones y ha pedido perdón a las personas que se hayan sentido ofendidas.

El episodio recuerda, por su dimensión humorística, a lo ocurrido con el bocadillo diseñado por el cocinero Paco Roncero.