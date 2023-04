Con una docena basta... para un premio

La escritora e influencer ferrolana Mar Dorrio Lourido tiene una familia de premio. Madre de doce hijos, el 6 de mayo recibirá en el auditorio del Caixaforum de Barcelona el galardón Luchadora por la Familia que la Plataforma per la Família Catalunya-Onu le entregará en reconocimiento de una actividad en la que "habla de la belleza" de la familia "siempre en positivo", constituyendo "un ejemplo en la defensa de esta institución", explica el presidente de la asociación, Daniel Arasa, quien ensalza asimismo "la educación" que otorga a sus hijos y su querencia a "expresar abiertamente en sus manifestaciones y escritos el amor hacia su marido", Javier, algo "muy de destacar en esta sociedad que muestra a menudo la relación de pareja como de un enfrentamiento continuo".

Dorrio destaca, según indica la entidad organizadora de estos premios -en los que sucede al exministro y presidente de las organizaciones conservadoras Neos y One of Us, Jaime Mayor Oreja- por la labor que realiza desde su blog Whynottwelve?, su perfil de Instagram, del mismo nombre, y el canal de Youtube Café de los viernes, nuevas plataformas mediante las cuales canalizó una vocación por la comunicación que, en un primer momento, ejerció desde el periodismo. También es autora de los libros Calendario de Adviento, El castillo de los calcetines perdidos y Cocinar con sobras... después del sí quiero y aún colabora en algunos medios, además de aparecer ocasionalmente en programas de radio y televisión.

Su canal de Youtube, de hecho, lo empezó con un grupo de amigas en Ferrol como una tertulia formativa, pero decidió abrirla luego a través de las redes y ya existe en quince ciudades de España, a la vez que está empezando a moverse en otros países. Cuenta con 2.200 suscriptores y en sus vídeos se ofrecen desde consejos para la resolución de problemas matrimoniales hasta análisis de la ley de la eutanasia, pasando por otros de temática solidaria y cristiana.

Premio internacional

La plataforma entregará este mismo premio, en categoría internacional, a Anthony Borg, excomisario europeo de Salud y Consumo, exvicepresidente del Gobierno de Malta, expresidente del Parlamento maltés y exministro de este país por ser "a lo largo de décadas defensor de la familia y de la vida".