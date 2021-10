Kiko Rivera e Irene Rosales, juntos en 'Land Rober': "Con dos hijas se f... poco"

Kiko Rivera y su mujer, Irene Rosales, mostraron este jueves por la noche su faceta más divertida en su primera entrevista conjunta en televisión tras las últimas guerras mediáticas en las que se ha visto envuelto el matrimonio con la familia del DJ. La pareja eligió Galicia, el programa Land Rober de Roberto Vilar, para su reaparición, y estuvo a la altura de todos los retos que les presentó el humorista. Juntos protagonizaron un sketch en el que demostraron sus dotes interpretativas y, además, respondieron a algunas preguntas comprometidas sobre el estado de su relación y su situación personal.

🤣📺 E cando menos o esperaban, chegou o fillo secreto que tivo a súa nai co repartidor #LRKikoIrene 👉 https://t.co/Czmb3s6jMn pic.twitter.com/7glh4VubuF — TVG (@TVGalicia) October 28, 2021

El presentador y cómico gallego es muy amigo del hijo de Isabel Pantoja y esa complicidad se percibió durante la entrevista. Kiko Rivera se mostró cómodo y no dudó en confesar que no todo va tan bien entre los esposos en el plano íntimo. "Con dos niñas se folla poco", reveló, para a continuación dejar claro que esa escasez de encuentros íntimos no se debe a falta de apetito sexual por su parte, y puntualizar: "Y para lo poco que lo hacemos van y nos pillan", confesó, ante una Irene Rosales que en otro momento de la conversación se quejó de que a su marido "le gustan todas". Además, en otro momento el DJ señaló que a él le haría casarse por la iglesia "pero a ella no le apetece".

NON É PARA COMELOS?? RT SE TI TAMÉN TE CASARÍAS... CON VÍCTOR!!!#LRKikoIrene pic.twitter.com/8hTA6A1o45 October 28, 2021

El andaluz dejó claro, en otro momento, que su mujer es "lo mejor que me ha pasado en la vida". Desde el mes pasado la pareja vive en una casa "de 300 metros cuadrados en una planta"en el centro de Castilleja de la Cuesta en la que viven "en alquiler con opción a compra" por "más de 1.000 euros".