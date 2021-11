Emilio Estévez, despedido de una serie por no querer vacunarse contra el covid

Disney no contará con el actor Emilio Estévez en la segunda temporada de la serie Somos los mejores al rechazar el hijo de Martin Sheen y hermano de Charlie Sheen vacunarse contra el covid-19. El actor recuperó el papel de Gordon Bombay que desempeñó en la película de 1992 y en las secuelas de 1994 y 1996 en la primera temporada, pero no seguirá en la siguiente, según una exclusiva de Deadline, al negarse a cumplir con la política de vacunación obligatoria que han impuesto la mayor parte de los estudios de Hollywood y, en este caso, el de Disney TV Studios, para evitar que el coronavirus irrumpa en los rodajes.

La decisión de no renovar el contrato de Estévez se produce después de semanas de negociaciones entre las partes al no acceder el actor a inocularse la vacuna como medida de prevención y seguridad. El imperativo afecta a todo el reparto y el equipo de la zona A, que está en contacto directo con los actores, pero Estévez no se comprometió a respetar esa norma, por lo que finalmente el estudio ha decidido adaptar los guiones para seguir la historia sin contar con su personaje.

Emilio Estévez es actor y guionista, hijo de Martin Sheen y hermano de Ramon Luis Estévez, Charlie Sheen y Renné Estévez. No es la primera estrella a la que su condición de antivacunas le cuesta un trabajo. Antes que él ya abandonó la producción de la comedia de Sony Oh hell no! el rapero Ice Cube por la misma causa.