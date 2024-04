Dioni, de Camela: "Estoy comprometido con Jenni Hermoso"

Dioni, miembro del dúo de Camela, y Jenni Hermoso, jugadora de fútbol, tienen un pacto cerrado que dará sus frutos próximamente. Una amistad, compartida también con la otra integrante del dúo, Ángeles Muñoz, que ahora da un paso más.

"Yo estoy comprometido ya con Jenni. Además, se lo dije en Ibiza antes de que se fueran —la Selección Femenina de Fútbol— hacia el Mundial. En el próximo videoclip de Camela va a estar ella", ha confirmado Dioni en una entrevista con Europa Press.

Los seguidores de la futbolista y de Camela ya están impacientes por ver esta colaboración de Hermoso con el dúo. No obstante, ya hubo un primer avance de lo que puede ser esta colaboración en la fiesta de celebración del Mundial, cuando la futbolista se animó a cantar con ellos.

Ángeles Muñoz ha añadido que la polémica surgida por el beso que le propinó el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, tras ganar el Mundial a Jennifer Hermoso no debe "sobrepasar" la celebración de la victoria.

"Fue muy bonito. Se la polémica yo ni me acuerdo. Me acuerdo de lo que realmente merece la pena, que es el triunfo que ellas tuvieron, que ni siquiera han podido celebrar como Dios manda. Creo que deben, a partir de ya, celebrarlo, es una victoria para toda la vida. Eso no se puede borrar por una polémica. No tiene que sobrepasar eso, siempre primero la victoria", ha agregado Muñoz.