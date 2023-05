Diego As, sobre sus padres: "Al verte salir con una mochila por las noches se esperaban lo peor"

El lucense Diego As fue este miércoles el protagonista de la sección Ok, Boomer, del programa de LaSexta El Intermedio. Thais Villas le realizó una entrevista al artista urbano, que ya se ha consolidado como uno de los mejores del mundo.

Diego As repasó sus inicios como muralista en Lugo. "Mis comienzos fueron de ganarme la vida con pequeños encargos. Propuse hacer ese Julio César al lado de la muralla y salió redondo", afirmó sobre su obra más emblemática y que supuso "un antes y un después" en su carrera.

El lucense reconoció que fue "un mal estudiante", pero que ya sentía amor por el mundo del grafiti: "Era la adrenalina de estar en la calle de noche, pero luego empiezas a tener una edad, te metes en líos, llegan multas, lo vas dejando un poco de lado y quería pulir más mi obra".

Precisamente, sobre las multas, Diego As aseguró a Villas que solo ha tenido que pagar dos multas, pues "corría bien". A los que quizás no les hacía tanta gracia era a sus padres: "Yo sabía que no iba a acabar mal, porque era muy currante, pero al verte salir con una mochila por las noches se temían lo peor".

Después, sin embargo, cuenta que "vieron una evolución, muros legales, premios y que te ganas bien la vida y ahí es todo maravilloso".