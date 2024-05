Dieciséis mujeres acusan de abusos sexuales al mago David Copperfield

El mago estadounidense David Copperfield, de 67 años de edad, ha sido acusado de realizar "abusos sexuales y comportamientos inapropiados" a dieciséis mujeres, según publica el diario The Guardian. Los hechos habrían sucedido entre finales de la década de 1980 y el año 2014.

La investigación publicada por el rotativo británico incluye más de cien entrevistas e informes policiales y judiciales, aunque los abogados de Copperfield han negado radicalmente las acusaciones. Según el relato, algunas de las presuntas afectadas eran menores en el momento de los hechos y tres de las mujeres afirman haber sido drogadas antes de los abusos.

Una de las presuntas víctimas ya expuso su caso en 2018. En ese año la modelo Brittney Lewis acusó al famoso ilusionista de haberla drogado y violado en 1988, lo cual Copperfield negó. Otras mujeres relatan episodios de abusos y tocamientos en el escenario durante las actuaciones del mago.

Los abogados de Copperfield niegan "rotundamente cualquier sugerencia de acoso o cualquier otra irregularidad" e insisten en que las acusaciones son "no sólo completamente falsas sino también completamente inverosímiles". Además apuntan que "las drogas no forman parte de su mundo" y que el mago es defensor del movimiento Me Too y que en el pasado ya sufrió acusaciones similares.