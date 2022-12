Díaz Ayuso acude a la final de 'Got Talent' y Risto Mejide le lanza una pulla

La final de Got Talent España 8, en la que triunfó el mago Jordi Caps, tuvo como anécdota la participación de Isabel Díaz Ayuso.

La presidenta de la Comunidad de Madrid acudió para apoyar y dar una sorpresa al grupo Las niñas de Lola. Estas bailarinas flamencas se subieron al escenario de la final para mostrar una gran coreografía.

Tras su actuación, Ayuso destacó que "estoy totalmente emocionada, porque, la verdad, todo lo que hacen, como entraña tanto sacrificio, tanto talento y tantos valores, es algo maravilloso y estoy orgulloso de ellas".

Por ello, decidió hacerles una propuesta: "Me gustaría invitaros a la Puerta del Sol, el 2 de mayo, en la fiesta de la Comunidad de Madrid para que actuéis para todos".

No obstante, el siempre crítico Risto Mejide, que es jurado del programa, afeó la valoración de la presidenta: "Voy a discrepar con vosotros. No es la primera vez que discrepo con mis compañeros ni es la primera vez que discrepo con Díaz Ayuso, pero en este caso, sinceramente, he sentido que faltaba sincronía, colocación y esto, queridas mías, es una final y aquí no se permiten errores".