Detienen a John McAfee por llevar una mascarilla-tanga

El uso de mascarilla se ha mostrado como uno de los aspectos más conflictivos de la nueva normalidad. A pesar de su necesario uso, según recomiendan las autoridades sanitarias, algunos siguen resistiéndose a llevarla.

Es el caso de John McAfee. El creador de los antivirus informáticos McAfee parece no estar tan preocupado por los del mundo real, y es que intentó subirse a un avión en Cataluña con una mascarilla-tanga.

El programador, a través de Twitter, narró cómo las nuevas medidas de restricción en Cataluña le pillaron por sorpresa y por eso buscó una forma de escabullirse. Sin embargo, el hombre fue detenido y retenido por agentes policiales debido a su conducta.

I was jailed:

Why?

Visited Catalonia just before Europe banned Catalonians from travelling.



Tried to return to Germany and were refused entrance. They demanded we wear masks.



I put on my thong mask.



They demanded I replace it. I refused.



Tussle. Jail. Black eye. Released. pic.twitter.com/B8SW2VBzSm