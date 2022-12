Detenido en Rumanía el 'streamer' Andrew Tate, acusado de trata de personas

La Policía de Rumanía ha detenido en la tarde de este jueves en Bucarest al exboxeador y streamer Andrew Tate y a su hermano Tristan Tate, ambos investigados por su presunta comisión de delitos como la constitución de un grupo delictivo organizado, la trata de personas y la violación.

La Dirección de Investigación de la Delincuencia Organizada y el Terrorismo (DIICOT) de Rumanía ha emitido una orden de arresto por 24 horas después de que los hermanos Tate fueran acusados por la Fiscalía del país de haber constituido un grupo delictivo organizado con el que reclutaban, alojaban y obligaban a mujeres a crear materiales con contenido pornográfico para su posterior distribución, ha informado Romania TV.

Con ayuda de otros dos ciudadanos rumanos –también detenidos en esta redada–, la presunta organización criminal engañaba a mujeres en Estados Unidos y Reino Unido para llevarlas a Rumanía, fingiendo una reciprocidad amorosa y prometiendo una relación de matrimonio.

Posteriormente, las víctimas eran transportadas y alojadas en edificios en el condado rumano de Ilfov, donde, después de presuntamente sufrir actos de violencia física y coerción mental, fueron explotadas sexualmente por miembros del grupo obligándolas a realizar demostraciones pornográficas para su posterior difusión en redes sociales.

Asimismo, una de las víctimas fue obligada en dos ocasiones diferentes por un sospechoso –y mediante violencia física y presión psicológica– a tener relaciones sexuales.

Hasta el momento, la Policía de Rumanía ha identificado a seis personas víctimas que fueron explotadas sexualmente por el grupo delictivo organizado y en el que habrían participado los hermanos Tate, según ha detallado en un comunicado. Dos de ellas testificaron en abril de 2022, tras lo cual se interrogó a los hermanos, que fueron liberados al poco tiempo, ha informado Adevarul.

Con estas actividades, Andrew y Tristan habrían obtenido importantes sumas de dinero con las que habrían comprado casas, coches de lujo y criptomonedas.

Andrew y Tristan, ambos ciudadanos británicos con residencia ocasional en Rumanía, han sido asaltados en una vivienda en la localidad de Voluntari, en el extrarradio de la capital rumana, después de que la Policía haya podido probar que se encontraban en el país, según ha podido saber el diario romano Gandul.

Durante nueve meses, los fiscales antimafia habrían recopilado todas las pruebas tomadas de la villa de los hermanos Tate localizada a las afueras de Bucarest, todo ello para poder probar que las acusaciones vertidas durante las audiencias por sus presuntas víctimas eran reales.

Fuentes cercanas a la investigación, según el citado diario, han relatado que la Policía estaba esperando el momento del regreso de los hermanos a Rumanía para poder dar con ellos, ya que usualmente están fuera del país.

Después de ver, incluso en redes sociales, que estaban juntos en Rumanía, los fiscales de la DIICOT movilizaron a tropas especiales de la Gendarmería y ascendieron, por la fuerza, en su villa, además de en otras direcciones.

La detención ha tenido lugar después de que el exboxeador publicara un vídeo en redes sociales y en el que respondía a una mofa de la joven ambientalista Greta Thunberg, todo ello comiendo pizza de una popular cadena de pizzerías rumana.

En dicho vídeo, en el que Tate arremete contra Thunberg por su defensa de la lucha contra el cambio climático, así como en otros mensajes en Twitter publicados por el influencer, este dejaba claro que se encontraba en Rumanía, todo ello después de haber estado en Estados Unidos y participar en la transmisión en Twitch del también streamer Adin Ross.

Días antes de su detención, Andrew Tate había escrito un mensaje en Twitter a la ambientalista Greta Thunberg jactándose de tener 33 coches y afirmando que le mandaría una lista completa con las respectivas emisiones de gases de cada uno de ellos.

"Hola Greta Thunberg. Tengo 33 coches. Mi Bugatti tiene un quad turbo W16 8.0L. Mis dos Ferrari 812 tienen 6.5L v12s (...) Proporcione su dirección de correo electrónico para que pueda enviarle una lista completa de mi colección de automóviles y sus respectivas emisiones", esgrime el tuit.

En respuesta, la activista medioambiental dijo: "Sí, por favor ilumíname. Envíame un correo a energíadepenepequeñ[email protected]".

