Detenido cuando arrancaba el estandarte del ataúd de Isabel II

Durante la pasada noche, un hombre fue detenido en el interior de la capilla ardiente tras haber subido por las escaleras del catafalco y tratado de tocar el féretro, según informan los medios británicos.

Aunque la naturaleza del incidente sigue estando poco clara, según el diario The Sun, el hombre agarró el estandarte real que cubre el ataúd para intentar arrancarlo, aunque fue reducido de inmediato por agentes de policía presentes en la sala.

La retransmisión continua de la capilla ardiente fue interrumpida durante 15 minutos.

Police have made an arrest after a man appeared to rush towards the Queen's coffin on Friday.

