Desgarrador mensaje de la esposa de Alves tras su ingreso en prisión

La modelo Joana Sanz, esposa de Dani Alves, ha dirigido un mensaje a los medios a través de las redes sociales pidiendo a la prensa que abandone su hogar. "Mi madre ha fallecido hace una semana, apenas he empezado a asumir que ella ya no está como para que me atormenten con la situación de mi marido", explicaba, señalando la presencia de periodistas en su domicilio.

Sanz afirma en su comunicado que ha perdido "los dos pilares" de su vida y pide "un poco de empatía en vez de buscar tanta noticia en el dolor ajeno".

La 'storie' publicada por Joana Sanz

Xavi admite estar "en estado de shock" por "lo de Alves"

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, admitió estar "en estado de shock" tras la noticia de que el exfutbolista azulgrana Dani Alves ingresó este viernes en la cárcel después de declarar ante los Mossos d'Esquadra y el juzgado de instrucción.

"Es difícil comentar una situación así. Como todo el mundo, estoy sorprendido, impactado, en estado de shock. Conociendo cómo es Dani es un tema que me ha sorprendido. Me sabe muy mal por él. Es un tema de la justicia y la justicia dictará lo que sea, no podemos entrar en eso", añadió sobre este asunto el técnico azulgrana en la rueda de prensa previa al encuentro ante el Getafe.

Patronales de ocio nocturno pedirán personarse en la causa

La patronal del ocio nocturno de Cataluña Fecasarm y la estatal Spain Nightlife presentarán la próxima semana un escrito conjunto ante la jueza que instruye el caso de la presunta violación cometida por el futbolista Dani Alves en una discoteca de Barcelona para poder personarse como acusación popular en la causa, con el objetivo de esclarecer los hechos.



Así lo ha avanzado en declaraciones a EFE el secretario general de Fecasarm -la patronal del Ocio Nocturno en Cataluña- Joaquim Boadas, quien ha agregado que también la asociación internacional del ocio nocturno -International Nightlife Association- estudia poder personarse en la causa dada la relevancia mundial de este caso y siempre, recalcan, "respetando el derecho fundamental a la presunción de inocencia" del futbolista brasileño.Una vez presentado el escrito, la juez instructora deberá decidir si acepta o no que ambas patronales se personen en la causa.