El prestigioso instituto de Gales UWC Atlantic, en el que estudia la Princesa Leonor, viene de celebrar la semana queer. En ella organiza una serie de actividades para señalar la situación de "las minorías sexuales y de género que no se identifican como heterosexuales y cisgénero".

Esta noticia probablemente no sería lo que su nombre indica de no ser por el pequeño escándalo que se ha montado tras la filtración de algunas imágenes de una fiesta que se enmarca en la celebración.

The school where princes Leonor, heir presumptive to the throne in Spain, and Princess Alexia of the Netherlands go.



The beautiful traditional & religious gothic backdrop of the room, being defiled by these degenerated, debased aristocracy. pic.twitter.com/qnBfNFkdFG