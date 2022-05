Lola Índigo: "Me descartaban por mi físico"

LOLA ÍNDIGO visitó el martes El hormiguero para presentar el estreno de su documental, La niña, que se podrá ver a partir del 13 de mayo en Amazon Prime Video. La extriunfita, cuyo verdadero nombre es Miriam Doblas, se abrió en canal frente a Pablo Motos en una de las entrevistas más sinceras de la cantante andaluza.

"Yo nunca me había atrevido a venirme a vivir a Madrid. Antes de irme a China yo había estado dando mis clasecitas y demás pero no me atrevía porque los cástings a los que había venido más de una vez me habían tirado por mi físico. Sentía que no me iban a coger y no me iba a salir el curro. Entonces yo me quedé en mi zona de confort. En China me dijeron que si quería seguir trabajando tenía que estar delgada como un palillo y me lo creí", contó la artista.

CRÍTICAS. Lola, ante estas críticas sobre su cuerpo, no supo manejar bien la situación y tomó la peor decisión para su salud. "Dejé de comer, porque me lo creí. Me mataba de hambre y estaba débil", confesó muy angustiada. "Mi familia se empezó a preocupar porque se veía el cambio físico en las fotos, pero mientras, la mayoría de los comentarios que tenía eran que estaba increíble", relató.

En el documental repasa sus experiencias vitales y profesionales de la última década, y confi esa por primera vez el trastorno alimenticio que sufrió hace algunos años.

Sin embargo, con el tiempo, fue tomando conciencia de lo que estaba haciendo y de su delgadez. "Me di cuenta de que estaba enferma porque pesaba cada cosa", contó muy preocupada al público entre lágrimas. También confesó que cuando estaba estudiando danza en Los Ángeles los problemas alimenticios estaban presentes.

"Me mareaba mucho cuando estaba tomando clases de baile", aseguró la artista andaluza.

Mimi, como así la conocen en su entorno más cercano, pudo recuperarse de esta enfermedad con la ayuda de su familia cuando volvió a España. «Entendí que tenía que quererme un poquito más y cuidarme». Tras ver el tráiler de su documental no pudo evitar emocionarse y acabar llorando.

A día de hoy, Lola Índigo tiene superados los trastornos alimenticios, "ya no cuento más las ca lorías de la comida». La cantante reconoció que lo que más le "gusta comer es pan con aguacate". Así, la cantante compartía su experiencia en El hormiguero’ para poder ayudar a toda esa gente que le estaba escuchando y que podría encontrarse en un momento similar: "Hay que estar siempre en alerta porque la persona que alguna vez ha sufrido esto tiene que estar alerta toda la vida".

Sobre su documental, La niña, decía: "Para mí tener la posibilidad de hacer un proyecto con mis amigas y con mi gente ha sido una cosa muy chula. Es que, te lo juro Pablo, pasan los años y yo todavía no me lo creo. Me siento súper, súper afortunada. Es muy fuerte".

DOCUMENTAL. Ella misma fue quien confirmó hace unas semanas a través de sus redes sociales, dando una gran sorpresa a toda su legión de seguidores, de la producción de este documental. Así, este viernes Doblas estrenará por fin el primer documental biográfi co de su carrera sobre su proyecto musical como Lola Índigo.

Un estreno en el que la artista ha estado trabajando intensamente durante mucho tiempo y que ahora permitirá a su público más fi el y también a aquellos que no la conozcan acercarse un poco más a sus orígenes y descubrir qué es lo que sucede entre bastidores. "Yo sabía que dentro de mí tenía algo muy poderoso. He cogido lo mejor, lo valiente, lo capaz, he cogido lo diva y lo he puesto sobre el escenario... Si a mí me parece importante hacer una canción sobre mis amigas, pues lo voy a hacer. Pero todo lo demás, la niña, Mimi, es lo realmente importante" se escucha explicar a Miriam Doblas en diferentes extractos de lo que será su documental.

No cabe duda de que la etapa de ‘La niña’ ha sido muy importante dentro de su carrera musical. Una etapa que abrió en Los 40 Primavera Pop donde estrenó esa canción.