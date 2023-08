No es la primera vez que el streamer lucense ElXokas muestra su interés en comprar el RC Deportivo. No sabemos si lo dice en serio, pero lo cierto es que en sus directos ya mencionó esta idea en varias ocasiones. A principios de julio fue claro: "Ojalá ser rico, y lo compraba, cabrón. Tengo que hablarlo con el Luquitas — por Lucas Pérez—. Dentro de 5/6 años compramos el Deportivo y tenemos un entrenamiento ahí en Coruña. Y hacemos del Dépor algo grande otra vez".

Y ahora volvió a repetir algo similar. ElXokas aseguró que hacerse con el club blanquiazul sería "una buena inversión". "Si tuviese 200 kilos", matizó.

Lo que quizás no se esperaba el creador de contenidos es que el Deportivo le fuese a responder a través de sus redes oficiales. Y de una forma muy contundente.

"Querido ElXokas, o Deportivo non está en venda, pero entendemos perfectamente que queiras ser deportivista". Ao mellor podes empezar por facerte socio esta tempada ou levar a nosa bufanda e non a do CD Lugo á La Resistencia", rezaba el mensaje del club deportivista, que hacía referencia al paso del popular streamer por el programa de Broncano.