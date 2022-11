El deportivismo reniega de Donato: "Que no vuelva a Riazor"

Los seguidores del Deportivo, al menos los activos en redes sociales, lo tienen mayoritariamente claro: Donato ya no cuenta con el respaldo del deportivismo. Las palabras del exfutbolista en Instagram, en las que pedía a la gente salir a la calle para espolear el ejército y así evitar que Lula tome el poder, han generado reacciones muy adversas, a pesar de que el brasileño ha intentado, con poco éxito, explicar sus palabras, que eran totalmente explícitas.

"La Guerra aún no ha terminado, el pueblo brasileño despertó, no se quedará así. Si el Pueblo sale a la calle, puede haber intervención militar. El comunismo no puede volver al poder. No tires la toalla 💪🏽", escribió Donato en Instagram, junto a una imagen de una bota militar con la bandera brasileña pisando una estrella con la hoz y el martillo.

Ya en la tarde de este Día de Difuntos se hacía un irónico llamamiento a los vecinos de A Coruña para que, en caso de encontrarse con el brasileño en la ciudad, le hagan el signo de la ele con los dedos, un gesto propio de los seguidores de Lula. Donato reacciónó entonces intentando matizar sus palabras: "Yo no hablo de violencia, hablo de no quedarse con los brazos cruzados esperando el milagro. Si esta gente vuelve al poder, ¿qué pueden esperar? ¿Qué pase lo mismo que Venezuela, Argentina...? No estoy hablando de odio, yo predico la vida en Cristo Jesús".

Pero la indignación no ha cesado pese al mensaje anterior y, salvando algunas excepciones, el deportivismo presente en las redes sociales ha continuado expresando su malestar y renegando del que fuera una de sus figuras más populares, al entender que no hay duda en cuanto a que su mensaje original solicitaba un golpe de Estado militar.

Si Donato sigue vinculado al @RCDeportivo a través de su Fundación, ya están tardando en largarlo.

No puede seguir ni un minuto más un personaje de esta calaña. pic.twitter.com/OVBIPZIaig — RC DEPORTIVO FEMENINO (@rcd_femenino) November 1, 2022

En el próximo partido en Riazor creo que se va a dejar claro que Donato no es bienvenido en Riazor — Dani_Sempre_Depor (@Regnotti_PSA_87) November 1, 2022

Sinto profundo noxo de que Donato levase nalgún momento a nosa camiseta. Non sei se, nestes momentos, desempeña algún papel dentro do organigrama do Depor. De ser así e se aínda segue xa imos demasiado tarde. Fóra do noso club xa!!! — Luis López López (@15141Luis) November 2, 2022

¿Crees que Donato ha perdido el crédito que le quedaba en el deportivismo, con su apoyo a los militares para acabar con el comunismo de Lula da silva? — Dani_Sempre_Depor (@Regnotti_PSA_87) November 1, 2022