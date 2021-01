Denuncian que una vela de olor a vagina de Gwyneth Paltrow explotó estando encendida

Gwyneth Paltrow y sus excéntricos productos vuelven a estar de actualidad. En esta ocasión, sus famosas velas que emanan el olor de la vagina de la intérprete han sido el detonante del reciente revuelo generado en las redes sociales.

Paltrow había sacado esta peculiar línea de cirios a través de su página Goop, con la que llegó a conseguir un boom de ventas a costa de sus fans. Y es que las velas son, ya desde la época clásica, un símbolo de recuerdo y memoria, y si el estado de enamoramiento se define en ocasiones como la nostalgia por el recuerdo de algo que nunca ha ocurrido, es lógico que muchos seguidores se animaran por llevar al menos su olfato a ese lugar de fantasía dorada en el que en ocasiones se refugian.

No obstante, y tal vez fuese premonitorio el aspecto de esquela que tiene el recipiente del producto en el que en un adhesivo blanco sobre una superficie negro puede leerse This Smells Like My Vagina (Huele como mi vagina, en inglés), algo debió fallar en este evocador milagro de la química. Según recoge el diario británico The Sun, Jody Thompson, vecina de Londres de 50 años que adquirió el vela de Paltrow, denunció que ésta explotó en su salón cuando la tenía encendida.

Thompson, que vive con su pareja, David Snow, cuenta que se vio sobresaltada cuando, en la intimidad de su hogar, irrumpió una explosión de cera del recipiente que contiene el cirio.

I am sorry you suffered through that, but thank you for the BEST headline of the day! My husband laughed SO hard!



