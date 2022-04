Denisse cuenta su experiencia en 'First Dates': "Pillé a mi marido con otro hombre"

El programa 'First Dates', emitido en horario nocturno en Cuatro, siempre se ha caracterizado por no dejar indiferente a nadie y ofrecer entretenimiento a raudales. La búsqueda del amor es una tarea ardua que en ocasiones da pie a situaciones de lo más curiosas.

Este miércoles parecía que no iba a ocurrir nada anecdótico o digno de ser recordado, pero la última pareja puso la sorpresa y la expectación. Esta estaba formada por Ángel y Denisse, esta última con una controvertida historia que contar.

La joven de 39 años nació en Chile y llegó a España hace dos meses acompañada de su hijo. Narró que 'First Dates' fue el primer programa que vio al llegar aquí y que le "encantó" y por eso se apuntó. Pero los motivos que le llevaron a cruzar el charco no fueron los habituales vinculados a trabajo o familia, sino que lo que le obligó a tomar la decisión fue "huir" de lo que le había pasado con su pareja.

Se casó en 2018 y en este mismo año firmó los papeles de divorcio. Los motivos los expuso sin tapujos "mi matrimonio duró 8 meses, él era una persona pública y lo pillé mordiendo almohada. De un día para otro lo pillé con un hombre".

Su pareja de la noche, el ibicenco Ángel, llegó a la cita con la mentalidad de que 'solo se vive una vez', y no tuvo una reacción que gustara a su compañera cuando conoció la historia de esta. Al ser preguntado sobre "si le habían soplado en la nuca alguna vez" le confesó que "nunca he tenido una relación homosexual, pero me gusta lo prohibido".

Tras ello la cita continuó y llegado el momento de la decisión final, el ibicenco fue rechazado por Denisse y la decisión no le gustó nada, dejándolo patente alegando que "todo el mundo me va a recordar como el que le dijeron que no".