Denis Rodman: "Madonna me dijo que si la dejaba embarazada, me daría 20 millones"

El exjugador de baloncesto Denis Rodman realizó unas polémicas declaraciones sobre la relación que mantuvo con Madonna a mediados de los 90.

En una entrevista en The Breakfast Club, el polémico exjugador de la NBA, aseguró que la reina del pop tenía tantas ganas de tener un hijo que llegó a ofrecerle dinero. "Me dijo que si la dejaba embarazada, me daría 20 millones de dólares", apuntó Rodman.

