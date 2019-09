Demi Moore fue violada con 15 años por un hombre que pagó a su madre

Demi Moore publica un libro de memorias en el que confiesa que con tan solo 12 años salvó a su madre cuando intentaba suicidarse. "Recuerdo usar mis dedos, mis pequeños dedos de niña, para sacarle de la boca las pastillas que mi madre estaba intentando tomarse".

Sin embargo, otro acontecimiento marcó incluso más su vida. Con 15 años fue violada por un hombre que había pagado a su madre. Fue el violador quien le reveló que su madre había acordado la violación: "¿Qué se siente al ser prostituida por tu madre por 500 dólares?", se pregunta.

Moore relata en su libro, Inside Out, que una noche llegó a su casa y se encontró con un hombre mayor al que conocía con las llaves del apartamento, "fue una violación, y una traición devastadora". "En lo más profundo de mi corazón, creo que mi madre no fue culpable de mi violación. No creo que fuera una transacción directa, aunque ella le dio permiso para hacerlo", dijo en una entrevista en el programa estadounidense Good Morning América, citado por la cadena Ser, al ser preguntada si consideraba que su madre la vendió.

En el libro de memorias de Moore también hay espacio para hablar de su matrimonio de 13 años con Bruce Willis y de sus tres hijas en común, las personas que se convirtieron en su tabla de salvación y la ayudaron a luchar contra su adicción al alcohol y las drogas. "Me dieron la oportunidad de redirigir el curso de mi vida antes de que destruyera todo. Claramente ellos vieron más de mí que yo misma. Y estoy muy agradecida porque sin esa oportunidad, sin su confianza en mí, hoy no estaría aquí", reflexiona en su libro.

Habla también de su matrimonio con el actor Ashton Kutcher, con el que se casó tras dos años de relación y poco después se quedó embarazada. Moore perdió el bebé que esperaba y culpa al que por entonces era su pareja, quien la introdujo nuevamente en la bebida.

Tras su separación de Ashton, la intérprete entró en una espiral de malos hábitos y terminó con una sobredosis de drogas de diseño. Este episodio la llevó a ingresar nuevamente en una clínica de desintoxicación. En la actualidad, Moore está rehabilitada y trata de cuidarse.