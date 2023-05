El delicado estado de Teresa

María Teresa Campos no atraviesa por su mejor momento de salud. La veterana presentadora lleva tiempo alejada del foco mediático y ha sido su hija Terelu la encargada de confirmar el delicado momento que está pasando la que fuera una de las caras más reconocidas de la televisión.

"Se me llena la boca cuando lo digo: Mi madre. Por desgracia, en estos momentos, ella ya no es lo que era", comienza diciendo la hija de María Teresa en el blog que publica en la revista Lecturas en un texto en el que aprovecha para pedir más respeto hacia María Teresa Campos, aunque sabe que ella genera mucho interés en los medios y por ello "a veces me avergüence de mi profesión". "La situación de mi madre no es para tratarla públicamente y merece respeto y la intimidad que debe tener con la edad que tiene y las condiciones en las que está". La colaboradora de Telecinco pide además que "nuestros mayores tengan esa misma protección y se les respete".

Terelu, que no esconde la preocupación que le genera ver así a su madre, admite que los mensajes de cariño que recibe ple dan aliento para seguir adelante y no venirse abajo. "Me llena de orgullo cuando salgo a la calle o cada vez que entro por las puertas de Telecinco y los compañeros cámaras, de sonido o de iluminación me preguntan por ella y le mandan besos. Eso significa lo que ha sembrado en la vida, el respeto a todo ser humano".

Pero además de dar el último parte sobre el estado de salud de su madre, quien este año faltaba por primera vez a las procesiones de su querida Semana Santa de Málaga, la colaboradora quiso rendirle un sentido homenaje, no solo por su labor como progenitora sino también como profesional. "Mi madre es mi vida, mi dios y mi referente", declaraba la comunicadora. "Mi madre ha sido de las más progresistas del mundo. Ella ha abanderado el feminismo y ha luchado por las mujeres".

Por último habla de cuando fallezca su madre, que ahora tiene 81 años: "María Teresa Campos morirá siendo un referente, pero cuando eso pase la que se habrá muerto para mí será mi madre", expresa y asegura que le da pena las fotos que están publicando de ella en la prensa: "Todo ser humano merece un trato digno. ¿Merece la pena esto?".

Sin embargo, mientras Terelu pide que no se publique ninguna foto de Teresa para preservar su imagen, su hermana, Carmen Borrego, publicaba en Instagram una imagen actual de su madre. En ella se ve a Teresa sentada con sus típicos brazos cruzados y una bonita sonrisa. Sin embargo posteriormente se arrepentía de esta foto, eliminándola y publicando otra en su lugar en la que ambas estaban más favorecidas y a la que acompañaban unas escuetas palabras: "Esta me gusta más, feliz día a la mejor madre. Te quiero", escribía.