David Muñoz, de Estopa, admite en 'El Hormiguero' el extraño trastorno que padece

El Hormiguero recibió como invitados este jueves 30 a David y José Muñoz, mejor conocidos como Estopa, que aprovecharon la visita para presentar el lanzamiento de su nuevo single El día que tú te marches, un adelanto de su próximo disco, EstopIA.

También anunciaron las fechas de sus próximas actuaciones en Madrid y Barcelona, que tendrán lugar en el Estadio Metropolitano y en el Estadio de Montjuic. "Nunca hemos tocado en un sitio tan grande", afirmaron.

Sobre el nuevo tema, Jose asegura que "huele a éxito" y "es una canción que habla sobre el miedo a la pérdida de la inspiración. Es una rumba made in Estopa". El nombre del disco, EstopIA, tiene que ver con el interés de los hermanos por la inteligencia artificial: "Hemos hecho un videoclip aunando la inteligencia artificial junto con la tontuna". "Está lleno de momentos estópicos", explicó David.

Además, contaron una curiosidad sobre sus albumes, que quizás los seguidores más leales hayan detectado: "La canción número 9 siempre tiene una historia y con la 12 experimentamos", señalaron los hermanos catalanes.

Pero sin duda, uno de los momentos más rescatables del programa es aquel en el que Pablo Motos le pide a David que cuente el trastorno que sufre: "tengo parálisis del sueño, como el 7% de la población, más o menos", admitió.

La parálisis del sueño es un trastorno mediante el cual uno tiene la sensación de estar despierto, pero sin poder moverse en absoluto, a merced de los monstruos que la propia imaginación pueda crear. Se produce durante el cambio de etapas del ciclo del sueño, es decir, se produce entre el sueño y la vigilia y es una mezcla de estos dos estados.

"Sueño que me despierto, pero que no puedo moverme y me agobio. Grito para despertarme y salir de esa fase. También he llegado a ver fantasmas al pie de la cama. Y todo eso sin fumar", recordó el músico entre risas.