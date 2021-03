David Broncano, sometido a una nueva operación

"Me tienen que rajar el párpado y estoy aquí trabajando". De este modo bromeaba David Broncano tras revelar en el programa que presenta, La Resistencia, que iba a ser operado de un ojo debido a la presencia de un orzuelo.

El cómico, de 35 años, ya fue operado hace unos meses para tratar de solucionar la hiperhidrosis -sudoración excesiva- que padecía en las manos.

Este viernes, en el programa en el que entrevistó a Lali Expósito, reveló que sería intervenido este sábado en un ojo. "Me pasa una cosa. Si en algún momento ves que estoy mirando donde no estás es porque he estado hoy en el oftalmólogo porque tengo un orzuelo aquí. No se ve porque me lo han maquillado. Mañana -por este sábado- me operan, me lo tienen que quitar con un... me tienen que rajar el párpado y estoy aquí trabajando", afirmó.

"Me han echado unas cremas y cosas así y cuando cierro los ojos la crema se me pone sobre el propio iris del ojo y lo veo nublado", remató el cómico.