David Bisbal estalla contra la prensa: "Habéis engañado a mi madre"

A pesar de que, en muchos sentidos, David Bisbal pasa un buen momento profesional y personal, al esperar su primer hijo junto a Rosanna Zannetti, el artista se ha mostrado muy molesto con la prensa después de que el programa de Telecinco Sálvame hablase con su madre y no dejase en muy buen lugar a la madre de su hija, al decir que "era una cabra loca".

El artista fue muy severo en sus declaraciones a los medios al ser preguntado por un grupo de reporteros cuando acudía este lunes a la Gala People in Red. En esta intervención afirmó que habían engañado a su madre para sonsacarle estas declaraciones y recordó que él se gana la vida con la música y no exponiendo su vida en platós de televisión.

"Mirad, sabéis que de mis asuntos personales yo no hablo. Ahora, bien tengo que decir una cosa muy importante. Habéis engañado a mi madre. Una persona mayor, una persona mayor que no está al cien por cien, porque todo este tipo de cosas le supera y eso no está bien y lo sabéis. Si tenéis madre, si tenéis familia, sabéis que eso no es lo correcto. Yo no he elegido esto. Mi trabajo es la música como ya he dicho. Me entendéis. Entonces, mi madre, se merece un respeto", explicó el cantante almeriense.

"Ha recibido más de cien llamadas perdidas. Y habéis conseguido lo que sabéis perfectamente que no vais a conseguir de mí, que es dar unas declaraciones porque no es mi trabajo. Yo no voy a ganar dinero en este sentido. Entonces, se merece un respeto. Nada más", zanjó.

Esa misma tarde, la madre de Bisbal había salido a defender a su hijo en alusión a unas declaraciones de Tablada para la revista ¡Hola! en la que mencionaba que el artista le había dado un ultimátum para que borrase las fotos en redes sociales en las que aparecía con su hija". Por ello, la progenitora del almiriense ha dicho sobre ella que "David le había dado mucho dinero y cuando estaban juntos lo pagaba todo", sentenció.