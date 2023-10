David Bisbal, sobre la enfermedad de su padre: "Ya no me reconoce"

David Bisbal ha presentado en El Hormiguero su nuevo disco, Me siento vivo. En la entrevista, además de resaltar el gran momento que vive con su pareja Rosanna Zanetti, también ha hablado sobre el estado de salud de su padre, José Bisbal.

El padre del extriunfito, de 81 años, sufre alzhéimer y está atravesando una época complicada.

"Es muy duro", explicó David Bisbal. "No me reconoce ni a mí, ni a sus nietos ni a mi hermano. A veces no reconoce ni a mi madre, Mari, que siempre está con él".

"La primera vez que no te reconoce es durísimo", afirmó el cantante.

A pesar de esta situación, David Bisbal asegura que le recuerda "siempre con mucha energía y una sonrisa en el rostro. Todos los que le queremos tratamos de recordarlo así. Pero es muy duro".