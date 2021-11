David Bisbal da positivo en coronavirus tras su gira en EE UU

El cantante David Bisbal anunció este miércoles que ha dado positivo en coronavirus en un control sanitario que se hizo a su llegada a Madrid, antes de participar en el programa televisivo La voz kids, de Antena 3. El almeriense, que cuenta con la pauta completa de la vacuna, se encontraba de gira por EE UU.

"Me esperaba otra llegada, abrazando a mi hijo y estando con mi esposa. Eso me parte el corazón", declaró el cantante en un vídeo publicado en Instagram en el que explica su actual situación.

Con todo, se muestra esperanzado. "Los sanitarios me dicen que me estoy recuperando muy rápidamente, que mi carga viral es ya baja. Pero hasta que no de negativo no puedo retomar mi agenda de trabajo", defiende.

El coach de La Voz Kids aprovechó la ocasión para pedir a sus seguidores "que no bajen la guardia y que se protejan lo máximo posible".