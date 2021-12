EL PROGRAMA Lazos de sangre de Televisión Española resucitaba estos días la figura de la vedette, actriz y humorista Lina Morgan, de cuya muerte se cumplieron este verano seis años.

Hablar de Lina Morgan, que pese a que los jóvenes la recuerden poco llegó a ser la artista más popular y querida del país, obliga a hacerlo de Daniel Pontes, su chófer y hombre de confianza durante varias décadas. Y también su heredero universal, ya que María de los Ángeles López Segovia —este era su verdadero nombre— no estaba casada ni tenía hijos, había perdido a sus padres y hermanos y no mantenía relación con sus sobrinos.

EL TRABAJO DE SU VIDA. Daniel Pontes nació en Becerreá, pero emigró a Madrid buscando una vida mejor. La que finalmente encontró, porque en la capital Daniel Pontes entró en contacto con José Luis López Segovia, hermano de Lina Morgan, y este lo contrató para ser el chófer de sus padres, primero, y de la propia actriz después. El lucense supo ver que ese iba a ser el trabajo de su vida, así que no dejó que nada enturbiase su buena relación con la familia, a la que le demostró una fidelidad inquebrantable durante más de treinta años.

LO QUE HA CONTADO. Pero seis años después de morir Lina Morgan, las cosas han cambiado. Así que Daniel Pontes, que en la capilla ardiente de la actriz aseguraba que nunca hablaría de su jefa, se dejó entrevistar en Lazos de sangre de TVE, donde también aportaron su testimonio Ana Obregón o Norma Duval.

El antiguo chófer también habló de la herencia, explicando que el patrimonio de la artista no era tan grande como se decía: "En 2004 había mil millones y en 2006 no quedaba ni la mitad". La mala gestión del teatro La Latina, del que ella fue propietaria, y la enfermedad se llevaron mucho dinero, aseguró antes de relatar que "no dejó más de dos millones de euros". También le legó un piso de 290 metros en una de las mejores zonas de Madrid.

El que fuera el hombre de confianza de la vedette afirma que la herencia no cambió su vida, ya que sigue residiendo en Alcorcón con su mujer y sus hijas. Tampoco ha dejado de visitar a sus familiares, dejándose ver el pasado mes de septiembre por su Becerreá natal y también por Baleira.

Sus tragedias

▶ La muerte de su hermano José Luis en 1995 fue un mazazo para Lina Morgan, que sacó fuerzas de flaqueza para llevar a cabo el último proyecto que este había firmado para ella, la serie ‘Hostal Royal Manzanares’. Su divertido personaje era su antítesis en ese momento.



​▶ En 2008, Lina Morgan fue al notario con Daniel Pontes para nombrarlo su tutor, administrador y heredero universal.



▶ Unos años después, la actriz vivió otro momento trágico: la muerte de su hermana Julia (2013).



▶ Cuando a Lina Morgan le diagnosticaron el tumor de garganta que acabaría con su vida en agosto de 2015, se lo ocultó a todo su entorno excepto a su asistente. De lunes a jueves trabajaba y cada quince días acudía al complejo hospitalario Ruber Juan Bravo para recibir quimioterapia. Totalmente aislada por voluntad propia, la actriz permaneció nueve meses ingresada en la Uci y, después, otros siete en su casa. Pontes no permitía las visitas y ninguno de sus allegados pudo despedirse de ella. Fue el único que la pudo ver en esa etapa.