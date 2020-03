Dani Rovira anuncia que padece cáncer

Dani Rovira ha anunciado este miércoles a través de su perfil de Instagram que padece cáncer. El actor afirma que se trata del linfoma de Hodgkin.

Rovira ha lanzado un mensaje de optimismo en su publicación, asegurando que "no me faltan fuerzas ni ganas para salir airoso de esta. Tiene buen pronóstico y los doctores me transmiten muy buenas sensaciones".

Su post en Instagram coincide con el primer día de quimioterapia, momento del que ha querido compartir un par de imágenes. "Si decido hacer esto público es porque, para lo bueno y para lo malo, soy un personaje público. Y antes de que comience el circo de especulaciones y sensacionalismo en cierta prensa y en redes sociales, prefiero ser yo la fuente principal de información", indica.

Añade que "por mi parte, seguiremos arrimando el hombro desde casa. El humor y el amor es nuestra mejor receta. Todo esto pasará. Ánimo a todos y todas en estos momentos complicados".